雙11工紙價格穩定 永豐餘看好第4季營運逐季旺

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（中央社記者何秀玲台北14日電）永豐餘今天召開法說會，總經理駱秉正表示，今年紙業目前看不到太大復甦動能，不過第4季原物料有向下調整的空間，尤其電商大檔期雙11剛結束，工紙價錢穩定之外也有稍微提升，因此預估第4季整體營運表現有望比第3季好。

永豐餘今年前3季稅後純益為新台幣10.73億元，年減19.1%，每股純益0.65元，營業外收入貢獻約19.73億元，主因認列股利收入以及權益法收益。

駱秉正說，永豐餘旗下各事業群持續朝低碳低耗能、以醣代塑、全循環經濟發展，發展再生能源轉型。

三大事業群中，林漿紙事業群持續擴展紙纖維應用，研發全循環產品跨入食、衣、住、行等領域；工紙紙器事業群短期可受惠節慶需求，中長期以提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作，同時提高生質能「代煤減碳」，轉型再生能源發電。

消費品事業群持續創新優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力，並投入能源設備轉型更新實現減碳。

此外，永豐餘昨天公告，子公司永豐餘建設開發董事會決議，擬與公司就高雄市苓雅區成功段土地簽訂合建契約案，土地面積約699.08坪，合建分配比例為永豐餘投控26%、永豐餘建設開發74%。駱秉正表示，須超過20個月以上時間興建，還無法透露總開發價值，開發目的以住宅機會最大，部分樓層會作為商鋪使用。

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至於美國總統大選由川普（Donald Trump）當選，是否會影響造紙產業，駱秉正認為，對台灣沒有直接影響，但關於相關原料的輸入，是否會採取調整關稅或其他措施，都仍觀察，因台灣的工紙都是使用再生紙，都要靠進口不同國家的回收紙。

永豐餘旗下永餘智能也推出新商模式，「智慧充儲系統應用於虛擬電廠平台」計畫已獲得經濟部經費補助，未來鎖定中小型企業，需聚合3個以上案場（工廠），建置能管與充儲系統、表後儲能、負載需量反應等，達到優化場域內能源調度、節約電費成本、參與虛擬電廠方案增加收入等效益。（編輯：楊凱翔）1131114