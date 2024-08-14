永豐餘駱秉正：轉型氣候科技產業 已拿售電業執照

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（中央社記者何秀玲台北14日電）永豐餘今天召開法說會，總經理駱秉正說，第2季台灣工紙終端價格已接近底部，現在有觸底反彈跡象，他看好後市展望。另外，永豐餘今年起轉型為「氣候科技產業」，將跨足能源售電，今年已獲售電業執照，及碳管理服務、材料改質等新商業模式。

永豐餘今年上半年受惠於新產品和新產能挹注，稅後純益為新台幣2.92億元，年增51.2%，每股純益（EPS）為0.18元。上半年營收前三大來源，一為工紙紙器事業群占43%，其次為林漿紙事業群占25%，三為其他事業如乳膠材料產品、無線射頻標籤（RFID）、產品包裝設計製造等，營收占比18%。

談到工紙展望，駱秉正觀察，以台灣市場來看，「價格已經到底了」，甚至有台灣工紙廠價格已修正至可出口的情況，這代表接近價格底部，尤其今年第2季起終端售價幾乎在最底部，現在陸續看到價格有較上升的觸底反彈現象，對後市他持樂觀態度。

中國大陸價格雖也觸底，但總供給還在增加，只是成長力道沒有3至5年前強勁。

他提到，永豐餘投控將帶領集團，轉型為「氣候科技產業」，在現有產業基礎，轉化氣候環境挑戰成為新商業模式，將有三大區塊，其中一區塊是跨足能源售電。

永豐餘旗下永餘智能今年2月已取得再生能源售電業執照，並不會自建案場，而是與國外大型綠電廠洽談合作，預計2026年併入台電電網，並評估沼氣發電等綠電轉售，未來每年可供5000萬度以上綠電及憑證銷售目標邁進。

碳管理服務方面，因台灣將課徵碳費，永豐餘旗下碳管理事業已可提供碳排放分析、減碳效益提案以及綠色金融顧問服務，未來希望透過碳管理事業群，將商業模式進一步推廣至其他公司。

至於材料改質，永豐餘的林漿紙事業群，持續擴展紙纖維應用，跨入食衣住行等領域，研發符合低碳生產、食用安全、可全循環的產品。（編輯：楊凱翔）1130814