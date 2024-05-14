永豐餘首季每股賺0.17元 中國工紙市場未回溫

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（中央社記者何秀玲台北14日電）永豐餘今天舉辦法說會，總經理駱秉正表示，第1季稅後純益大幅成長多倍，因受惠於林漿紙和消費品事業群成長，加上業外貢獻；台灣和越南工紙需求雖擴大，但大陸需求低迷，導致工紙事業群虧損較去年同期擴大。

永豐餘今年第1季稅後純益為新台幣2.79億元，較去年同期新台幣283.7萬元大幅成長多倍，每股純益（EPS）0.17元；業外收入貢獻約4.6億元，因認列權益法投資元太（8069）及外幣避險收益。

永豐餘營業利益來自4部分，包括林漿紙事業群（華紙）、工紙紙器事業群（永豐餘工業用紙）、消費品事業群（永豐實）以及其他事業，包括RFID電子標籤供應商永道、合成乳膠供應商申豐、包裝管理及行銷公司捷比達。

今年第1季各事業群營收占比包括工紙紙器事業群占42%、林漿紙事業群占27%、消費品事業群占比14%、其他事業（包括紙潔品外其他事業如乳膠材料產品、RFID、產品包裝設計製造等）占比17%。

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展望後市，林漿紙事業群方面，將持續開發低碳產品、拓展市場；工紙紙器事業群方面，民生消費帶動需求，擴大再生能源規模。消費品事業群方面，將優化產品組合，持續精進並提高生產自動化，其他事業群產能配合需求調整、加速利基型產品開發。

他提到，永豐餘將進一步加強營運效率並優化產品組合，以低碳、低耗能、以醣代塑的發展路徑，持續推動ESG，讓公司穩健成長。（編輯：張均懋）1130514