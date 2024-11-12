川普勝選加持 比特幣飆漲逼近9萬美元

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（中央社新加坡/倫敦12日綜合額外電報導）自美國總統當選人川普勝選以來，由於各方預期，他領導的政府將對加密貨幣友好，而帶動一波慶祝行情，推升比特幣持續飆漲，如今已逼近9萬美元大關。

路透社報導，自從美國總統大選以來，全球最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）本週成為最受矚目的投資標的之一，自11月5日美國總統選舉投票日迄今，比特幣漲幅約30%，今天更一度飆至8萬9982美元，最新報下跌1.4%，來到8萬6730美元。

新加坡加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略師艾爾文．陳（Alvin Tan）表示：「幣圈認為他們有一位志同道合的總統即將上任。」

比特幣飆漲也帶動挖礦公司Riot Platforms股價11日大漲近17%，其他挖礦公司MARA Holdings和CleanSpark股價也狂漲近30%。

本身是軟體公司，也投資比特幣的MicroStrategy宣布在10月31日至11月10日間斥資20億美元買比特幣，MicroStrategy股價11日大漲約26%。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1131112