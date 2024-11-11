看好川普上任加密貨幣前景 比特幣飆8.1萬美元新高

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（中央社新加坡11日綜合外電報導）川普當選美國總統，加上對加密貨幣友好的候選人進入國會，各界預期加密貨幣會在有利的監管環境中蓬勃發展，在此背景之下，比特幣今天飆破8萬1000美元的歷史新高。

路透社報導，這種全球規模最大、最著名的加密貨幣目前價格已比今年低點3萬8505美元上漲一倍多，先前一度觸及歷史高點8萬1899美元之後，最新價格為8萬1572美元。

川普在競選期間擁抱數位資產，承諾讓美國成為「地球的加密之都」，並累積全國性的比特幣儲備。

大選以來，從美國股票到做空債券等所謂的「川普交易」已經失去些許動力，加密貨幣卻毫無停滯跡象。

市場分析師辛浦森（Matt Simpson）表示：「比特幣的川普幫浦依然活躍…隨著共和黨人即將拿下眾議院，確定國會的紅色浪潮，加密貨幣人群似乎正在押寶數位貨幣放鬆管制。」

儘管辛浦森警告川普近期的優先要務可能會放在其他地方，但川普說了會解雇證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）主席詹斯勒（Gary Gensler），加密貨幣投資者認為，詹斯勒的加強審查將結束。

加密貨幣產業砸了超過1.19億美元力挺支持加密貨幣的國會候選人，整體而言大獲成功。

在俄亥俄州，幣圈在國會最大敵人之一、聯邦參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）落選，而在密西根州、西維吉尼亞州、印第安納州、阿拉巴馬州和北卡羅來納州，民主黨和共和黨都有支持加密貨幣的候選人當選。

川普9月推出新的加密貨幣業務World Liberty Financial，儘管相關細節所知不多，但投資者已將川普個人對加密貨幣業的興趣視為友好信號。

川普主要盟友、億萬富翁馬斯克（Elon Musk），也是加密貨幣的支持者。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1131111