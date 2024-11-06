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投資人看好川普勝選 美元上揚比特幣價格創新高

2024/11/6 12:18
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（中央社香港/新加坡6日綜合外電報導）美國總統大選初步結果陸續出爐，隨著投資人看好共和黨候選人川普勝出，股市今天走高、美元上揚，全球最大加密貨幣比特幣（bitcoin）價格也創下歷史新高。

法新社報導，儘管選前民調顯示白宮大位爭奪戰難分軒輊，不過早期開票結果預測，川普的表現看似優於他民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）。

根據路透社報導，在投資人看好川普贏得本屆總統大選下，比特幣價格在亞洲交易時段飆升至歷史新高。

由於市場預期川普若勝選將為加密貨幣帶來寬鬆的監管環境，比特幣價格上漲7%，來到7萬5060美元，超越3月的高點。

此外，鑒於目前看來川普所屬的共和黨本屆國會選舉表現較佳，推升美國接下來實施大規模減稅、調升關稅和放寬監管力道的預期，有助於提振美元。

美元兌日圓今天盤中升值1.5%，來到1美元兌154.33日圓價位，創下7月以來新高；美元兌歐元目前上漲逾1%，兌墨西哥披索（Peso）匯率走揚逾2%。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1131106

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