美選開票更新 選舉人票川普214賀錦麗179

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（中央社台北5日綜合外電報導）2024美國總統大選結果陸續出爐，截至台灣時間6日中午12時，多家美國媒體即時開票數據顯示，川普以214票暫時領先，賀錦麗獲179票。

美聯社、華盛頓郵報、紐約時報票數相同，川普以214票暫時領先，賀錦麗獲179票。

美國有線電視新聞網（CNN）方面，川普以211票暫居領先，賀錦麗則獲145票。

美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉，握有93張選舉人團票的7大搖擺州，將決定是川普或賀錦麗能跨越當選美國總統所需門檻。7大關鍵搖擺州包括威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、內華達州、亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州。

眾議院選情部分，CNN估民主黨103席、共和黨160席；美聯社估民主黨107席、共和黨160席。過半門檻218席。

參議院選情方面，CNN估民主黨36席、共和黨48席；美聯社估民主黨39席、共和黨48席。過半門檻50席。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1131106