傳川普公司要買加密幣平台Bakkt 比特幣首破9.4萬美元

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（中央社新加坡20日綜合外電報導）美國總統當選人川普的社群媒體公司傳出準備買下加密貨幣交易平台Bakkt，令人冀望美國將有友善的加密貨幣環境，比特幣價格應聲首度衝破9萬4000美元，攀上歷史新高。

英國「金融時報」（Financial Times）引述2名知情人士報導，負責經營川普（Donald Trump）社群媒體平台Truth Social的川普媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group）接近以全股票方式收購Bakkt，後者的大股東是擁有紐約證券交易所（NYSE）的洲際交易所集團（Intercontinental Exchange）。

路透社報導，世界市值最大且最知名的加密貨幣比特幣今天亞洲交易時間最新報價來到9萬2104美元，前個交易日尾盤一度漲上空前高點9萬4078美元。今年來價格已暴增1倍多。

線上金融交易平台IG市場分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）指出，比特幣價格創新高除了受到川普洽談收購的報導支撐，投資人也趁機搭上貝萊德（BlackRock）的比特幣ETF（指數股票型基金）選擇權在那斯達克市場掛牌交易首日掀起的熱潮。

自從川普在本月5日的美國總統大選勝出後，比特幣價格便強勁走揚，買氣來自市場看好川普對於支持數位資產的承諾，會讓監管環境較為鬆綁，並為幾個月來表現無精打采的比特幣再注入一些活力。

根據加密貨幣市場分析資料和數據彙整商CoinGecko提供的資訊，這股越來越強大的多頭熱潮已推升全球加密貨幣市值突破3兆美元，達到空前規模。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1131120