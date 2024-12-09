台中男要載女兒上學遭砍逃一死 40萬被買凶3嫌起訴

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中莊姓男子受人委託，指示友人劉男、胡男2人，持刀殺害林男，今年10月間劉男趁林男要載女兒上學時持刀砍殺，經林男抵抗才逃死；檢方偵辦後，依殺人未遂起訴莊男等3人。

依據檢方起訴書指出，21歲莊男、20歲劉男、24歲胡男3人為朋友關係，與被害人林男互不相識，林男則與他人有不詳糾紛。

民國113年10月間，莊男收受不詳代價，並聽從1名男子指示（檢警另案追緝），出面以新台幣40萬元代價，指示劉男、胡男2人，持刀前往林男住處將林男殺害，並先交付10萬元作為前金。

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同年月29日上午5時49分，劉男與胡男搭乘不知情陳男駕駛白牌車，前往林男位於台中沙鹿區住處外，待林男於同日上午6時46分開啟鐵門、準備載女兒上學時，由劉男持開山長刀朝林男正面揮砍，幸林男舉起手阻擋，而未砍到頭部、胸部等重要部位，但仍受有多處開放性傷口。

林男強力阻止後，劉男才罷手，警消獲報到場處理，將林男送醫急救倖免於死。警方循線於同日下午，陸續逮捕劉男等3人；案經檢方偵辦後，依據證人證詞、驗傷報告、現場監視器影像等證據，今天依殺人未遂等罪嫌將莊男等3人起訴，經移審台中地院，法院裁定3人接續羈押。（編輯：陳仁華）1131209