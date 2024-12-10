女恣意侵入他人庭院用洗衣機 嘉院依竊盜罪判4月

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義縣王姓女子被控去年2次至友人租屋處使用洗衣機，還任意將他人清洗中衣物拿出，房東裝監視器取證提告，遭函送起訴，嘉院依侵入住宅竊盜罪嫌，判4月，緩刑2年。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，無業、居無定所的王女分別於去年2月、3月間某日下午，騎機車至友人郭姓男子租屋處使用放置庭院的洗衣機清洗衣物，其他租戶發現告訴房東，起初不以為意，後來王女為清洗衣物，任意將其他人正在清洗衣物取出，房東則決定裝設監視器取證。

嘉院表示，監視器清楚錄下王女擅自在住宅庭院使用洗衣機，房東報警提告王女竊取水電費用；王女到案辯稱經租戶友人郭男同意才使用，但郭男證稱沒有被告知，也曾告戒不要使用洗衣機。後來房東取證後報警，警依竊盜罪嫌函送嘉檢偵辦並起訴。

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嘉院指出，一般住宅前後庭院也為住宅的一部分，侵入庭院內行竊，屬於侵入住宅盜竊，雖然王女均否認犯行，但侵入他人庭院使用洗衣機清洗衣物，已涉及侵入住宅竊盜罪嫌。

嘉院考量王女犯罪動機僅是洗滌衣物，對社會危害程度小、破壞住宅居家安寧也輕，並對告訴人的財產損失微小，因此判處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑2年，須向公益機構提供40小時義務勞務服務。（編輯：張雅淨）1131210