高雄工人清洗熱水器疑觸電身亡 市府勒令停工開罰

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（中央社記者張已亷高雄10日電）吳姓工人今天在高雄大寮區一間工廠清洗熱水器時，疑觸電送醫不治。高市勞工局派員勞檢，研判為電路未設置漏電斷路器導致，勒令停工，最高可處雇主30萬元罰鍰並移送雄檢偵辦。

高雄市消防局下午2時25分獲報，大寮區華東路有創傷救護案件，出動6車、14人前往協處，現場疑為48歲吳姓工人不慎觸電，造成吳男當場失去生命跡象、送醫不治。

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勞工局指出，經勞檢初步調查，研判為電路未設置漏電斷路器肇災，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，已勒令現場停止作業，最高可處雇主新台幣30萬元罰鍰，並移送高雄地檢署追究雇主刑責。

勞工局表示，已指派專人辦理罹災家屬慰助事宜，並呼籲事業單位對潮濕場所相關用電設備，應依規定在連接電路上設置符合規範的防止感電用漏電斷路器，以維護作業安全。（編輯：郭諭儒）1131210