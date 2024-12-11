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台南警官妻座車涉掛偽造車牌 市警局：檢方偵辦中

2024/12/11 22:36
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）永康分局員警11月執行巡邏勤務時，發現一輛路旁停放汽車懸掛偽造車牌，檢方偵辦發現車主是一名二線三星警官妻子；市警局指出，案件已進入司法程序，依相關規定處置。

台南市警局永康分局員警11月執行巡邏勤務時，發覺一輛路旁停放自小客車懸掛號牌不太尋常，經比對後發現是偽造車牌，依規定通知車主說明，並依偽造文書罪嫌函送檢方偵辦；檢方偵辦時發現車主是台南市一名二線三星警官的太太，車輛為夫妻共同使用，通知這名警官所屬單位進行內部調查。

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有媒體報導指出，這名警官與妻子在接受檢方偵訊時皆指稱，因工作忙碌，有時會將車輛停放路旁好幾天沒有使用，也不會特別注意號牌狀況，認為偽造車牌是停在路旁時被有心人抽換懸掛上去的，盼檢方查明真相。

台南市警局晚間回應媒體詢問指出，此案已進入司法程序，由檢方偵辦中，市警局立場為毋枉毋縱，將視檢方偵辦結果，依相關規定進行妥善處置。（編輯：陳仁華）1131211

#台南市警局永康分局
#台南市
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