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嘉縣400多面道路標誌失蹤 警方追到屏東逮竊嫌

2024/12/12 09:37（12/12 10:31 更新）
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嘉義縣山區道路近日400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，警方過濾上百輛可疑車輛鎖定楊姓男子涉案。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月12日
嘉義縣山區道路近日400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，警方過濾上百輛可疑車輛鎖定楊姓男子涉案。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月12日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉縣山區道路近日400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，警方過濾上百輛可疑車輛鎖定楊姓男子涉案，在屏東縣九如鄉一處民宅逮捕竊嫌起獲贓物，依竊盜及公共危險罪送辦。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，中埔分局公田派出所近期接獲工程包商報案，稱於11月底剛設置在嘉義縣草山村山區道路，多面標誌反光牌遭竊，請求警方協助。

警方獲報後擴大清查發現，設置在嘉義縣番路鄉、中埔鄉及大埔鄉多處山區道路，總計有400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，損失金額約新台幣121萬元。

中埔警分局立即成立專案小組，由於山區沿線道路監視器甚少，僅靠有限監視鏡頭，連日過濾上百輛可疑車輛，鎖定駕駛自小客車的楊男涉嫌重大。

中埔分局說，案經專案小組人員向嘉義地方法院聲請搜索票，多日搜尋跟監後，10日上午8時許在屏東縣九如鄉一處民宅，發現該名四處躲藏的竊嫌，當場起獲數十面標誌反光牌及涉案工具等證物。

楊嫌坦承因缺錢花用，而以Google街景圖搜尋目標，鋌而走險竊取至資源回收場變賣，全案依竊盜及公共危險罪案函送嘉義地方檢察署偵辦。（編輯：謝雅竹）1131212

嘉義縣山區道路近日400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，只剩支架。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月12日
嘉義縣山區道路近日400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，只剩支架。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月12日
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