市議員質疑豐原慈濟宮財務問題 廟方提告誹謗

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（中央社記者蘇木春台中18日電）國民黨籍台中市議員邱愛珊日前在議會質詢時，提出豐原慈濟宮有竄改歷史、侵占與預算浮報等問題，廟方今天到地檢署按鈴控告加重誹謗；邱愛珊表示，她的質疑都有所本，就交由司法調查。

豐原慈濟宮管委會主委陳誌鋒、常務監察人鄭文鑫等廟務人員等20人，今天到台中地檢署按鈴控告加重毀謗罪，指邱愛珊傷害廟譽。

鄭文鑫接受媒體聯訪時表示，邱愛珊12日在市議會市政總質詢，對五朝清醮活動提出質疑，廟方20年前也曾舉辦建醮活動，當時就有文獻記載慈濟宮已建廟275年，經過20年現在將近300年，因此舉辦建廟300年慶祝活動，過程都符合程序。

至於遭指強收丁口費、帳務不清，鄭文鑫說，活動籌措費用，透過里長、鄰長與志工募集，過程都是隨喜捐獻，20年前辦建醮活動時，每個丁口收新台幣300元，今年因應物價波動每丁口隨喜500元，並沒有強迫或規定，帳務也都經過會計師簽證，收支也會對外公布。

邱愛珊12日在市議會市政總質詢時，提出豐原慈濟宮有多項問題，包括竄改歷史、侵占與預算浮報，以及建醮活動強收丁口錢等。

針對廟方提告，邱愛珊接受中央社記者電話訪問時表示，她具有議會免責權，但提出的問題都是有所本，對方提告她可以將相關證據交給法院調查，廟方對外都未回應她提出的問題點，明顯有行政疏失，就交給司法調查釐清。（編輯：謝雅竹）1131218