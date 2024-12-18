氣溫下降 北市消防：食補禦寒使用爐火應人離火熄

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）本週有2波冷空氣襲台，許多民眾習慣食補禦寒。台北市消防局今天指出，北市近6年冬季期間起火原因以爐火烹調居冠，提醒民眾使用爐火應遵守「人離火熄」的基本原則。

消防局今天透過新聞稿表示，隨著氣溫驟降，許多民眾習慣在家烹煮熱食進補，但若在廚房使用爐火稍有不慎，便可能成為安全隱憂。

根據消防局統計資料顯示，近6年冬季期間（每年12月至隔年2月）的起火原因，以爐火烹調最高，其引發肇因最常見為「人在家忘記烹調或外出」。

另外，分析爐火烹調火災死亡案例，多因乾燒或可燃物接觸火源；油鍋起火則是受傷案例的主要原因；深入分析死傷者行為，則多為初期滅火卻因錯誤操作或延遲避難，而導致傷亡。

消防局提醒，民眾使用爐火應遵守「人離火熄」的基本原則。若遇油鍋起火，應立即關閉瓦斯開關，並以鍋蓋覆蓋滅火，切勿用水滅火。

同時，年終大掃除時，應加強清潔抽油煙機及排煙管內累積的油垢，特別是餐飲業場所的油垢堆積速度較快，應依實際情況設定清潔頻率。

為有效防範廚房火災，消防局呼籲，民眾應安裝住宅用火災警報器，可在偵測到濃煙或高溫時發出警報聲響，提醒住戶迅速應對。

除此之外，廚房應避免將易燃物放置在瓦斯爐附近，並選購具熄火安全裝置或溫度感知功能的爐具，當爐火熄滅或溫度過高時，爐具可自動切斷瓦斯，減少火災風險。（編輯：李錫璋）1131218