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屏東砂石車司機下車未拉手煞 車體滑行遭碾亡

2024/12/18 13:54
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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東縣高樹鄉今天1名砂石車駕駛不明原因自撞路旁邊坡，未拉手煞車即下車檢查，車體向後滑行遭碾。警消人員到場時男性駕駛已明顯死亡，詳細事故原因調查中。

屏東縣政府警察局里港分局新南派出所長陳志欣接受媒體訪問表示，50歲司機李男駕駛砂石車行駛於高樹鄉堤防路，不明原因自撞路旁邊坡。該司機疑似下車查看車體損壞情況時，手煞車未拉起，導致車體滑行，被砂石車壓倒於車輪下。

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陳志欣說，李男趴在車底查看左側車輪，車體往後滑行時壓到李男手臂，警方到場時他已明顯死亡，全案依規定處理，詳細事故原因調查中，並報請屏東地方檢察署相驗釐清。

屏東縣政府消防局表示，今天早上9時50分受理高樹鄉高樹大橋往高美大橋方向砂石車車禍案，派遣高樹及里港分隊救護車及救助器材車共計3車6人前往，由高樹分隊長戴乾能帶隊。早上10時25分高樹分隊回報現場患者已明顯死亡，家屬拒絕送醫。（編輯：謝雅竹）1131218

#屏東縣
#屏東縣政府警察局
#砂石車
#屏東縣政府消防局
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