高雄鼓山建案工地路面塌陷回填 市府勒令停工續監測

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄鼓山區美術東二路一處建案工地前，今天下午發生路面塌陷，幸無人傷；高雄市工務局表示，已要求承造人停工並止水灌漿預防二次災害並監測鄰近路面狀況，也通知各管線單位檢視管線。

高雄鼓山區美術東二路一處建案工地，下午3時許被發現工地前部分路面塌陷，警方獲報後，立即到場協助交通管制，避免發生事故。

高市府工務局今天發布新聞稿指出，經查，此工地17日下午5時進行地下室筏基開挖作業，發現基地西南側連續壁有包泥破洞情況，工地立即進行內側泥沙太空包回填，連夜外側進行CCP止水樁施作。

不過，今天下午3時卻發現人行道有下陷情況，立即進行人員疏散及區域封鎖。工務局指出，此建築工地仍持續施作連續壁外止水樁，並對道路進行透地雷達施作，確認路面下掏空狀況，同時進行混凝土回填。

工務局表示，經接獲通知，第一時間由建築管理處會同建築師公會及土木技師公會代表到場勘查；經公會技師判斷，下陷狀況已穩定，現場並無人員傷亡情形。

工務局表示，已立即要求承造人勒令停工並持續施作連續壁外止水灌漿預防二次災害，以及持續監測鄰近路面狀況，同步通知各民生管線單位進行管線檢視。

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另外，交通局及警察局也已就此區域交通進行監控。副市長林欽榮表示，已責成工務局建管處要求承造人改善期間定期確認監測數據，並要求本府各相關單位保持警戒，包含現地交通疏導指揮及工地坍塌監挖及防止二度坍塌。

林欽榮也指示市府挖管中心啟動管線監控機制，要求各管線單位即刻至現場，就所轄管線管路進行檢查；目前獲報警監系統、路燈及交通號誌均正常運作。（編輯：陳仁華）1131218