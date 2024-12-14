高雄高鐵左營站建案人行道下陷 建商緊急灌漿

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高鐵左營站附近一處建案工地昨天因連續壁破損，造成鄰近路面有300平方公尺左右面積沉陷，幸無人傷。高雄市建管處已勒令停工，要求建商緊急灌漿，目前暫無持續坍陷。

高鐵左營站附近一處預售屋建案工地昨晚發生嚴重地層下陷意外，有民眾經過將現場狀況錄影上傳，現場畫面驚人，呼籲附近民眾小心。高雄市副市長林欽榮責成建管處啟動緊急應變機制，並要求改善期間專人留守。

高雄市工務局建築管理處今天新聞稿表示，工地昨天下午2時發現鄰站前南路側連續壁深10至12米處破損，造成鄰近路面道路沉陷，經承造人緊急灌漿至今天凌晨2時，目前已無持續坍陷情形。

建管處表示，已立即要求建商勒令停工，並緊急施作連續壁外止水灌漿，預防二次災害及持續監測鄰近路面狀況，同步通知各民生管線單位檢視管線。

工務局指出，昨天接獲通知第一時間由建管處長沈崑章帶隊，會同建築師公會、土木技師公會代表到埸勘驗，經公會技師判斷下陷狀況已穩定，現場無人員傷亡情形。（編輯：孫承武）1131214