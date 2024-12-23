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北市教職男陳屍浴室 警消初判一氧化碳中毒釀禍

2024/12/23 12:34（12/23 12:46 更新）
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擔任教職人員的陳姓男子23日被家人發現倒臥浴室，台北市警消獲報到場發現陳男已明顯身亡，現場門窗緊閉，初步排除有外力介入情形，應為一氧化碳中毒案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年12月23日
擔任教職人員的陳姓男子23日被家人發現倒臥浴室，台北市警消獲報到場發現陳男已明顯身亡，現場門窗緊閉，初步排除有外力介入情形，應為一氧化碳中毒案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年12月23日
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（中央社記者黃麗芸台北23日電）台北市中正區今天發生一氧化碳致死案，在靜宜大學擔任教職人員的陳男被家人發現倒臥浴室，現場門窗緊閉，警消獲報到場發現陳男已明顯身亡。

台北市警察局中正第二分局今天上午9時40分許獲報，指轄內中華路2段1處住宅發生一氧化碳中毒案，轄下泉州街派出所立即派員到場處理。

據調查了解，死者陳男今天凌晨因5樓住家浴室故障，便至6樓頂加浴室盥洗，但家人今天遲未看到他身影，心覺有異，立即到頂加查看，發現陳男倒臥在浴室中，現場門窗緊閉，隨即關閉水龍頭和打開門窗通風，並趕忙通報警消救援。

但消防人員到場查看後，確認陳男已無呼吸心跳多時，無轉送醫院救護的必要；另，警方初步勘查現場門窗皆未遭破壞，屋內也無打鬥痕跡和財務損失，初步排除有外力介入情形。

全案後續將依規定報請台北地檢署進行刑事相驗。

由於新北市八里區21日也發生一對男女疑因一氧化碳中毒，而在家中身亡。

消防署今天也在臉書發文指出，近日天氣寒冷，民眾常緊閉門窗禦寒，但在家中使用瓦斯熱水器時，常因通風不足而發生中毒事故。

消防署呼籲，請民眾依住家通風條件，選擇正確型式熱水器。

首先，屋外式熱水器，要裝在屋外通風處，若裝在陽台者，請不要加裝窗戶，也不要晾曬大量衣物而阻礙通風；其次，加裝窗戶的陽台或室內，要選用有強制排氣功能的熱水器。

消防署說，若安裝錯誤，儘速請合格承裝業技術士改善；完成改善前，務必保持對外通風。

同時，使用熱水器時若發生頭暈、想吐、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，並撥打119求助。（編輯：張銘坤）1131223

#台北市
#消防署
#靜宜大學
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