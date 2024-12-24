男時速破百撞死闖紅燈婦 彰化地院認肇責各半

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（中央社記者鄭維真彰化24日電）胡姓男子開車時以免持聽筒與同事通話，見路口號誌綠燈就以時速約102.9公里加速行駛，撞上闖紅燈77歲婦人，婦人3天後身亡，彰院認肇責各半，胡姓男子依過失致死判刑6月。

根據台灣彰化地方法院判決書，胡姓男子1月晚間6時許，駕駛自小客車並以免持聽筒與同事通話，行經彰化縣員林市與大村鄉交界處，見前方交叉路口號誌為綠燈就加速行駛，時速達約102.9公里，導致發現行人穿越道上有行人闖紅燈時反應不及。

胡姓男子雖立即往右閃避，但左前端車頭仍撞上詹姓婦人，送醫急救3天後死亡。

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根據判決書，詹姓婦人見沒有北向車輛通過，闖紅燈緩慢步行在行人穿越道上，有1輛車閃過她後，隨即遭胡姓男子車輛撞上。

法官認為被害人行動能力不佳，卻緩步闖紅燈，又未持有反光等警示燈具，而被告依綠燈號誌行駛，非無路權，被告和被害人在這事故發生同屬肇事原因，以責任各半為宜，將胡姓男子依犯過失致人於死罪處有期徒刑6月，可易科罰金，可上訴。（編輯：李明宗）1131224