馬祖北竿民眾小腿骨折 海巡船艦協助後送南竿

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（中央社記者潘欣彤連江縣24日電）連江縣僅南竿有民用綜合醫院，昨天晚間北竿民眾左小腿骨折，需轉至南竿的連江縣立醫院治療，因天候狀況未達直升機起降標準，由馬祖海派艇馳援後送。

海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊今天發布新聞稿指出，昨天晚間8時許，接獲海巡署第11巡防區與北竿衛生所通報，病患左側小腿骨折，由於島上無專科醫生和設備，且天候未達直升機起降標準，故由馬祖海巡隊派艇協助後送到連江縣立醫院。

馬祖海巡隊獲報後，隨即派遣PP-3571艇到北竿白沙港，並與海巡署金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所、連江縣消防局等單位人員，協助病患及陪同人員登艇。

以最大安全航速抵達南竿福澳港後，由福澳安檢所、連江縣消防局與連江縣立醫院人員，合力接駁病患上岸，再由救護車轉送縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊透過新聞稿表示，馬祖各島間以島際交通船往返，夜間等無航班時段，接獲消防局與衛生所通報後，將立即派艇協助就醫。今年累計已執行37次後送任務，將持續馳援馬祖島際後送，確保民眾生命安全。（編輯：郭諭儒）1131224