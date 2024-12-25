台中轎車逆向撞公車波及機車 2人送醫

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（中央社記者蘇木春台中25日電）越南籍鄧姓男子今天上午開車行經大里區時，突然逆向撞上對向的公車，再波及1輛機車，鄧男一度受困車內，經警消救出後與受傷的機車騎士等2人送醫，事故原因待警方調查釐清。

台中市消防局今天表示，今天上午10時52分獲報，大里區仁化路發生多車事故，且有人員受困，派遣十九甲、國光、仁化分隊，出動消防車4輛、救護車2輛與消防人員13名前往處理。

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消防人員表示，現場為機車、自小客及公車發生車禍，傷者共2名，其中1名男性機車騎士，肢體疼痛、意識清醒，另有1名男性受困自小客車內，下肢夾困受傷、意識清醒，經消防人員使用器材破壞車體脫困，2名傷者皆送往大里仁愛醫院治療。

台中市警察局霧峰分局初步調查，越南籍25歲鄧姓男子今天上午駕駛自小客車，行經事發路段時，不明原因跨越雙黃線，先逆向撞上公車（載有1名乘客、無人受傷），自小客車再波及同向的1輛機車，造成自小客車駕駛與機車騎士受傷送醫，越籍男子是否持有駕照及詳細事故原因仍待調查釐清。（編輯：陳清芳）1131225