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新北、基隆3警殉職 英勇事蹟誌記警史館專區供緬懷

2024/12/26 13:10
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）為感念因公殉職的基隆市員警蘇昱鴻、新北市員警黃瑋震及所長劉宗鑫，警政署今天在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」舉行宣付儀式，署長張榮興率員偕遺族共同悼念。

警政署今天透過新聞稿表示，基隆市警察局員警蘇昱鴻、新北市警察局員警黃瑋震及土城分局清水派出所長劉宗鑫等3人，因防護駐地安全、查緝公共危險及毒品案犯嫌，分別於今年2月、7月及9月間不幸殉職。

為緬懷告慰3人盡忠職守、伸張正義的英靈，警政署說，警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」上午首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，由張榮興主持，並邀請遺族及率警察代表共同悼念，將其英勇事蹟誌記於殉職警察人員紀念專區，永存警史。

現場儀式以莊嚴樂聲揭序，殉職員警遺族將英勇事蹟誌記於紀念專區後，由張榮興率警方代表默念並獻上象徵純潔與奉獻的白玫瑰花，感念殉職員警們為國犧牲奉獻的精神，為警察歷史寫下一頁頁光輝燦爛紀錄，並致上最深的哀悼與敬意。

警政署表示，為感念歷年因公殉職員警為國家、社會犧牲奉獻，因此特別在警察史蹟館設置「殉職警察人員紀念專區」，以「捍衛治安，警之典範」為首，表彰警察肩負捍衛社會及保護人民生命安全的重責，並將為國捐軀殉職員警的英勇事蹟引為警察典範。

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同時，張榮興上任以來，致力強化員警勤務安全防護，以及完善遺族撫卹照護等工作，包括訂定「警察勤務機構值勤臺設置要點」、爭取外勤員警深夜危勞性勤務津貼、修正放寬「警察人員因公殉職規定」及「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」。

警政署說，除大幅提高遺族慰問金額最高至新台幣2000萬元，更確保員警執勤安全，照顧第一線員警執勤的辛勞。（編輯：李淑華）1131226

張榮興
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