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桃園業者囤爆竹量超標近10倍 消防局沒入將開罰

2024/12/27 15:29（12/27 15:41 更新）
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桃園市消防局26日清晨接獲民眾檢舉，指八德區某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火，派員前往稽查共查獲50餘種爆竹煙火，總火藥量達41.18公斤，超過管制量近10倍，消防局已將爆竹煙火沒入，後續將依法開罰。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年12月27日
桃園市消防局26日清晨接獲民眾檢舉，指八德區某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火，派員前往稽查共查獲50餘種爆竹煙火，總火藥量達41.18公斤，超過管制量近10倍，消防局已將爆竹煙火沒入，後續將依法開罰。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年12月27日
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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市消防局昨天在八德區查獲業者違規儲存爆竹，總火藥量達41.18公斤，超過管制量近10倍。消防局今天指出，已將爆竹煙火沒入，後續將依法開罰。

桃園市政府消防局今天向媒體表示，昨天清晨接獲民眾檢舉，八德區廣福路上某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火。

消防局指出，獲報後派員前往稽查，現場查獲50餘種爆竹煙火，總火藥量達41.18公斤，其中包括摔炮類0.93公斤、升空類30.89公斤、火花類9.36公斤等，超過管制量近10倍。

鄭姓業者指稱，此批爆竹煙火為近期購入，不知超量儲存。對此，安檢人員依爆竹煙火管理條例開立舉發單，並將爆竹煙火依法沒入。

消防局表示，元旦跨年及春節期間民眾習慣燃放爆竹煙火增添氣氛，業者多看準商機大量進貨，但大量囤積若發生火災、爆炸，易導致嚴重傷亡。

針對爆竹儲存等，消防局指出，須符合相關規定，並投保公共意外責任險，存放爆竹煙火若超過管制量，可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，若超標30倍最高可處150萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1131227

桃園市消防局26日在八德區查獲業者違規儲存爆竹，消防局27日指出，已將爆竹煙火沒入，後續將依法開罰。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年12月27日
桃園市消防局26日在八德區查獲業者違規儲存爆竹，消防局27日指出，已將爆竹煙火沒入，後續將依法開罰。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年12月27日
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