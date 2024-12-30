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高鐵左營站外環道路設科技執法 114年3月上線取締

2024/12/30 19:05（12/30 19:25 更新）
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高鐵左營站4樓停車場外環道路已完成建置科技執法設備，設置地點有5處，即日起至民國114年2月28日前為宣導期，同年3月1日起正式上路執法取締。（警政署鐵路警察局提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月30日
高鐵左營站4樓停車場外環道路已完成建置科技執法設備，設置地點有5處，即日起至民國114年2月28日前為宣導期，同年3月1日起正式上路執法取締。（警政署鐵路警察局提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月30日
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（中央社記者張已亷高雄30日電）高鐵左營站4樓停車場外環道路科技執法設備建置完成，鐵路警察局表示，明年2月28日前為宣導期，3月1日起正式上線執法取締，提醒民眾遵守交通規則，避免違規遭罰。

警政署鐵路警察局今天發布新聞稿指出，為防制交通事故並減少交通違規，造成站區周邊道路行車影響，高鐵左營站4樓停車場外環道路已完成建置科技執法設備，設置地點有5處，分別為東南側銜接國道10號路段後段、臨停接送區外側、西南側往國道10號路段、東南側銜接國道10號路段前段及臨停接送區內側。

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警方表示，這次建置科技執法設備執法重點以取締「車輛紅、黃線違規停車」等項目為主，並在鐵路警察局官網公告，另為避免部分民眾未熟稔路況，同時讓駕駛人習慣建置後交通環境，即日起至明年2月28日為宣導期，同年3月1日起正式上路執法取締，將由系統判定違規擷取畫面，違者將依道路交通管理處罰條例處新台幣300元至1200元罰鍰。

警方指出，建置科技執法是為導正及嚇阻部分違規駕駛人不良習慣，達到防制交通事故及維護站區道路順暢，提醒民眾接送旅客時務必遵守相關交通規則，應禮讓營造友善用路環境，避免違規遭罰，另高鐵左營站停車場提供30分鐘內免費服務，民眾可多加利用。（編輯：郭諭儒）1131230

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