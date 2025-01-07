電玩業者涉行賄新竹警界案開庭 法院擇日再審

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）劉姓電玩業者涉以公關費行賄新竹市警察局人員遭起訴，新竹地方法院審理，劉男今天改口否認行賄時間與金額，法官要求劉男再確認具體犯罪事實，擇日再開庭。

新竹地檢署起訴書指出，竹市警察局宋姓警官涉嫌收賄，並與劉姓賭博業者涉非法經營賭博電玩，檢方將17人涉貪污治罪條例起訴，並扣押犯罪所得新台幣12億餘元。

新竹地方法院今天開準備程序庭，要確認劉姓電玩業者接受檢方所查證據與認罪與否，劉男庭中說，對檢方起訴內容與他的認知有出入。

劉姓電玩業者庭中指稱，宋姓警官在2023年5月後才開始拿錢，每個月收25萬元的「公關費」，通常是碰面拿現金等，非檢方指的從2021年起收錢，也非每月收38萬元。

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法官質疑劉姓電玩業者翻供，對此劉男的辯護律師說，檢調訊問時稱劉男經營的電玩就是賭博，才導致做出錯誤供詞，但劉男非遊藝場管理者，因此不知有賭博行為。

法官指出，劉姓電玩業者應交代每個月交付給宋姓警官款項中，多少為賄款等金額，於下次開庭應說明清楚，預定2月22日續行準備程序。（編輯：林恕暉）1140107