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台南深夜有牛逛大街 警聯繫飼主帶回並開罰

2025/1/8 17:01（1/8 17:11 更新）
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台南市政府警察局第三分局安南派出所7日晚間獲報，指安南區海中街有隻牛正於路上行走，員警到場將牛帶往路旁，並通知飼主李姓男子領回。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月8日
台南市政府警察局第三分局安南派出所7日晚間獲報，指安南區海中街有隻牛正於路上行走，員警到場將牛帶往路旁，並通知飼主李姓男子領回。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月8日
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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南警方昨晚獲報指稱在安南區海中街有一隻牛在路中間行走，影響人車安全，員警到場先將這頭黃牛牽到路旁，通知飼主李姓男子前往領回，並依違反道路交通管理罰條例開罰。

台南市政府警察局第三分局發布新聞稿指出，安南派出所員警吳承澤、施帛廷昨接獲報案，安南區海中街有隻牛正於路上行走，影響人車安全，員警到場後考量現地道路交通安全情形，先牽引牛隻身上麻繩，將這頭牛帶往路旁，並固定在路旁不影響交通處。

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員警懷疑牛隻是附近李姓男子飼養，聯繫李男前往指認，經李男確認是家中飼養牛隻自行脫逃，交由李男帶回，所幸未發生事故。

警方指出，除告誡李男應妥善管理牛隻，同時通報相關主管機關協助處理，也提醒民眾顧好家畜，依道路交通管理處罰條例第84條規定，放縱或疏於牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通可處所有人或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1140108

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