疑債務糾紛暗夜倒車撞民宅砸屋 基隆警逮5嫌

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）邱姓男子等人昨天凌晨開車撞破基隆市通仁街民宅鐵捲門後，10餘名男子持棍棒進入屋內叫囂，造成附近居民不安，警方循線逮捕邱男等5嫌，初步了解疑為債務糾紛，正擴大偵辦。

社群平台近日傳出影片，1輛轎車凌晨行駛在基隆市通仁街停在民宅前，先倒車衝撞停在民宅前的白色轎車，隨後又往前行駛再度倒車，撞破民宅鐵捲門，10餘名男子接著分持球棒等進入屋內不斷叫囂，砸毀屋內物品大喊「出來啦」。

警方8日凌晨2時許獲報趕抵現場時犯嫌已離開，但房屋大門深鎖，屋內無人回應，警方當天上午再到現場，屋內有承租者李姓男子等共4人，據了解，李男低調不願多說，僅向警方表示「不關他們的事」。

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經警方過濾監視器後，循線查獲邱男等共5名犯嫌到案，警方初步了解，疑為債務糾紛，所幸沒有人員受傷，警方已成立專案小組，持續追查其他犯嫌到案，全案朝向組織犯罪防制條例等罪嫌擴大偵辦。

民進黨基隆市議員張秉鈞指出，這起事件發生後，已造成附近居民人心惶惶，他要求警方加強巡邏，保護居民安全。（編輯：方沛清）1140109