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武漢大旅社案黃學文8度判死 獲法務部平反不法

2025/1/9 18:34
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（中央社記者謝幸恩台北9日電）台灣司法史上纏訟47年的「武漢大旅社案」，為白色恐怖時期著名的刑求冤獄，當事人黃學文8度被判死，獲法務部認定當年審理過程違反自由民主，侵害公平，為應平復的司法不法。

黃學文的兒子黃屏藩接受中央社記者電話訪問時指出，時間也過去了，如今已經證明他的父親是清白的，這樣就足夠了，這個社會體系有自己運作的方式，很多事情改變不了，希望以後不要再有類似的事情發生。

民國48年間，台北市武漢大旅社發生華僑姚嘉薦死亡案，檢警原研判為單純自殺，案發數個月後調查局介入改認定為他殺，旅社老闆黃學文、黃妻楊薰春等6人被依殺人罪逮捕起訴。

此案經最高法院多次撤銷判決，發回更審，黃學文8度被判處死刑，遭關押長達15年，在台灣高等法院更七審審理時，因病保外就醫，棄保逃亡美國。

84年間，更七審因追訴時效已過，判決黃學文免訴，黃學文堅持無罪，隨即返台開記者會揭露受難過程。更八審改判處黃學文無期徒刑，黃學文再度展開逃亡。95年間，更九審改判黃學文免訴確定，黃學文於102年間病逝美國。

促進轉型正義委員會已認定本案相關人的有罪判決為司法不法，但因黃學文最終免訴確定，與促進轉型正義條例規定不符，其司法不法未能獲平反。促轉會於111年間撤銷，其中平復不法工作由法務部接手，隨即依職權立案調查。

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法務部指出，本案是威權統治時期為鞏固其統治目標而為的刑事審判案件，且黃學文及其他被告於審理時多次表示，他們的「自白」口供是以不正方式取得，但法院逕以口供為判決所憑之證據，違反自由民主憲政秩序，侵害公平審判原則；黃學文雖獲判免訴確定，但他於審理時遭關押數年，權益遭侵害甚鉅，因此認定應平復其司法不法，並函請權責機關塗銷其前科。

此外，這次同樣獲得平反的政治受難者，包括曾因台灣獨立案入獄的白色恐怖受難者蔡寬裕（莊寬裕），去年9月間因病辭世；以及曾因協助台灣獨立建國運動先驅史明領導的「獨立台灣會」遭逮捕入獄的林銀福。（編輯：張銘坤）1140109

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