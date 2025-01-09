應曉薇不服羈押提抗告 柯文哲尚未決定

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（中央社記者林長順台北9日電）台北地方法院審理京華城案，2日裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見。北院已陸續收到沈慶京、李文宗抗告狀，今天晚間9時許收到應曉薇抗告狀，目前僅剩柯文哲尚未決定是否抗告。

柯文哲等4人遭羈押禁見，不服可於收裁定後10天期限提起抗告；北院為避免上級的台灣高等法院不同合議庭受理抗告案，出現見解歧異，採取抗告期限內收齊4人抗告狀再送高院，或是10日期限將屆不論收到幾人抗告就送高院。

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台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北巿長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其中，柯文哲、沈慶京、台北巿議員應曉薇、前台北巿長辦公室主任李文宗、前台北巿副巿長彭振聲在偵查期間遭檢方聲請羈押禁見獲准，全案移審北院後，合議庭裁定5人交保，北檢對柯、沈、應、李的交保裁定提起抗告，台灣高等法院撤銷發回後，北院裁定加保，經北檢再抗告成功，北院2日裁定柯文哲等4人羈押禁見。（編輯：張銘坤）1140109