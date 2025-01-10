屏東縣民公園有露鳥男 警方加強巡守追查

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）有民眾在社群軟體發文指控，屏東縣民公園有男子躲在溜滑梯上，疑沒穿衣服露鳥猥褻女童，屏東警方今天表示，調閱監視器已鎖定涉嫌人身分，追查釐清中，並將加強巡守。

有民眾今天在臉書（facebook）「屏東吃喝玩樂3.0進階版」社團上傳1段影片並發文指控，「40、50歲的男人他沒穿衣服、露鳥，擋著出口不讓二年級妹妹出來，然後告訴小妹妹讓他摸一下，二年級妹妹想逃走，他抓著妹妹的腳不讓她走，還摸妹妹屁股溝。」

遭指控的男子在影片中辯稱「自己是躺在上面休息，沒有猥褻女童，是因為空間狹窄，所以才會輕輕一拍女童的屁股移位置」。但民眾不接受男子辯解，直罵「變態」。一旁還有民眾直言，這是小朋友的遊具，本來就不應該有成人在上面玩。

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屏東縣警察局屏東分局偵查隊長石加宏今天接受媒體聯訪指出，有關屏東縣民公園內發生露鳥猥褻案件，9日下午4時40分接獲報案，派員到場處理及通知鑑識人員採證，並成立專案小組擴大調閱現場周邊監視器，目前已鎖定涉嫌人身分，全案報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

警方強調，將加強縣民公園兒童遊具處巡守，也請公園警衛增加巡邏班次，以遏止類似案件再度發生。（編輯：郭諭儒）1140110