加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲法訴訟法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 社會

屏東縣民公園有露鳥男 警方加強巡守追查

2025/1/10 14:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）有民眾在社群軟體發文指控，屏東縣民公園有男子躲在溜滑梯上，疑沒穿衣服露鳥猥褻女童，屏東警方今天表示，調閱監視器已鎖定涉嫌人身分，追查釐清中，並將加強巡守。

有民眾今天在臉書（facebook）「屏東吃喝玩樂3.0進階版」社團上傳1段影片並發文指控，「40、50歲的男人他沒穿衣服、露鳥，擋著出口不讓二年級妹妹出來，然後告訴小妹妹讓他摸一下，二年級妹妹想逃走，他抓著妹妹的腳不讓她走，還摸妹妹屁股溝。」

遭指控的男子在影片中辯稱「自己是躺在上面休息，沒有猥褻女童，是因為空間狹窄，所以才會輕輕一拍女童的屁股移位置」。但民眾不接受男子辯解，直罵「變態」。一旁還有民眾直言，這是小朋友的遊具，本來就不應該有成人在上面玩。

google news透過 Google News追蹤中央社

屏東縣警察局屏東分局偵查隊長石加宏今天接受媒體聯訪指出，有關屏東縣民公園內發生露鳥猥褻案件，9日下午4時40分接獲報案，派員到場處理及通知鑑識人員採證，並成立專案小組擴大調閱現場周邊監視器，目前已鎖定涉嫌人身分，全案報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

警方強調，將加強縣民公園兒童遊具處巡守，也請公園警衛增加巡邏班次，以遏止類似案件再度發生。（編輯：郭諭儒）1140110

#屏東縣
#屏東縣民公園
#屏東縣警察局屏東分局
#屏東地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：