遭質疑踹狗下車致被車撞 女騎士：狗突然衝到車前

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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）有人在臉書上傳一段影片，質疑女子騎機車將狗踹下車棄置在宜蘭路邊害小狗被車撞。警方通知女騎士到案說明，女子澄清小狗並非她飼養，當時也沒有載小狗，是小狗突然衝到車前。

有人在臉書（Facebook）社團「宜蘭知識+」上傳一段行車記錄器影片，表示路邊棄狗也太過分了吧，影片乍看疑為女子騎機車，昨天下午5時許行駛在礁溪路三段外側車道時，將小狗從機車腳踏板踹下車後離去，小狗衝向內側車道，遭休旅車擦撞倒地旋轉，所幸未被接著行經的遊覽車輾過。

影片上傳後，引起網友一陣撻伐，直呼「飼主太誇張了，小狗做錯了什麼，太過分了，可惡狗的主人，不怕報應」；不過，騎士的親人也留言，「與事實不符，行車記錄器有視覺差和死角，當事人有到案說明了。」

發文者則更新文章表示，在未經確實查證下，直接使用「棄狗」用詞確實不妥，因當下狀況發生突然，救狗急切才直接發文，未仔細考慮內文，對於被質疑的女騎士非常抱歉。

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據了解，女騎士已向礁溪警分局說明，澄清事發時她沒有載小狗，小狗也不是她所飼養，小狗突然衝到車前，她發現後緊急煞車，因重心不穩而抬起腳，被誤認為是踹狗，警方將函轉宜蘭縣動植物防疫所進一步認定。

防疫所指出，民間動保團體獲知後已將小狗送至動物醫院治療，初步判斷小狗是米克斯混種犬，臉部有腫脹，所幸沒有生命危險，經掃描後，小狗並未植入晶片，若確認小狗是由女騎士以外的他人飼養，可依違反動物保護法規定，處飼主新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。（編輯：李錫璋）1140112