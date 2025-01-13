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年改致削減月退所得 前大法官湯德宗聲請釋憲獲不受理

2025/1/13 09:53（1/13 10:09 更新）
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司法院前大法官湯德宗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北13日電）從中研院退休的湯德宗（司法院前大法官）不滿中研院以年金改革規定重新核算削減每月退休所得，提起行政訴訟敗訴確定後聲請裁判憲法審查。憲法法庭日前裁定不受理。

湯德宗原本是中央研究院聘任人員，民國100年10月1日退休生效，並於同日起就任司法院大法官，年金改革後，他經中研院核定退休薪級為770薪點，退休金種類為月退休，退撫新制實施前、後年資分別為12年、16年，合計28年，重新計算並審定每月退休所得。

湯德宗不服，循序提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，中研院處分重新計算並審定者，是因他就任司法院大法官之前，是中研院退休人員，依退撫新制實施後核定年資及退休金給與，這與他退休後因再任司法院大法官，基於大法官職位的任期保障所取得之法律上地位屬於兩件事。

北高行指出，湯德宗主張中研院的處分不真正溯及適用107年7月1日施行的退撫條例，大幅削減他已取得的月退休金，違背憲法設大法官任期保障的意旨，牴觸憲法上信賴保護原則。法院認定沒有理由，判決駁回。最高行政法院駁回上訴確定。

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湯德宗主張，最高行政法院確定判決牴觸憲法保障大法官獨立行使職權，明定任期保障之意旨，確定終局判決之認事用法牴觸憲法第80條（法官獨立審判原則）、第81條（法官身分及俸給保障原則），已達明顯重大程度，應受違憲宣告，聲請裁判憲法審查。

憲法法庭認為，湯德宗並非針對確定終局判決究有何誤認或忽略基本權利重要意義，或違反通常情況下所理解之憲法價值等牴觸憲法之情形，其聲請與聲請裁判憲法審查之法定要件尚有未合，日前裁定不受理。（編輯：方沛清）1140113

#年金改革
#釋憲
#湯德宗
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