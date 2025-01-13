38歲男背7條通緝高雄租屋遭逮 起出長短槍各1

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（中央社記者張已亷高雄13日電）李姓男子因毒品等7案遭通緝逃亡，日前在高雄新興區租屋被警方掌握，租房12日遭搜索起出MPX衝鋒槍、克拉克手槍各1支及子彈逾百顆，詢後被依違反槍砲及毒品等罪嫌移送。

高雄市警察局新興分局查緝人員近日獲得情資，偵知38歲李男自民國112年10月間起，因毒品等案遭台北、士林、雲林、台東、橋頭等地檢署及高雄地方法院發布共計7案通緝在案，且逃亡期間持有槍械，恐危害社會治安。

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警方蒐證掌握李男行蹤，12日持搜索票至李男位在新興區林森一路租屋處搜索，當場逮捕李男並起獲MPX衝鋒槍、克拉克手槍各1支及123顆子彈，全案詢後依違犯槍砲彈藥刀械管制條例及毒品通緝等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警察局新興分局長陳柏彰表示，將持續追溯槍枝來源並掃蕩非法槍械，追查相關犯嫌，以淨化社會治安，守護民眾安全生活環境。（編輯：陳仁華）1140113