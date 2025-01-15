彰化男超速撞床墊身亡 床墊所有權人獲不起訴

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）112年颱風小犬來襲，黃女放在彰化縣線西鄉工廠空地的床墊被吹至道路，許男騎車閃避不及碰撞身亡；檢方認無駕照的許男超速行駛等，黃女涉過失致死罪嫌不足，不起訴處分。

許男母親今天收到不起訴處分書，向媒體表示不能接受這個結果，事發至今她仍無法接受兒子已走，兒子很孝順，是她自己一手帶大，會上訴還兒子一個公道。

根據台灣彰化地方檢察署不起訴處分書，黃姓女子於民國112年4、5月間，將廢棄床墊棄置在線西鄉沿海路一段某工廠前空地，為床墊所有權人。

10月5日颱風小犬襲台，床墊於凌晨4時許被強風吹到路上，27歲許男5時38分左右騎機車載友人行經，因閃避不及發生碰撞，許男重傷送醫急救，隔天宣告不治。

此案經車輛行車事故鑑定會鑑定，許男超速駕駛，又未注意車前狀況，致遇狀況煞閃不及，而無駕照駕車也違反規定；黃女未將床墊放置妥當，夜間遭強風吹至車道上形成道路障礙衍生事故，2人同為肇事原因。

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檢方認為，床墊棄置位置並無可能有妨礙交通之虞，且監視器畫面顯示，床墊被吹至道路占用外側車道約1/3，部分占用內側車道，有1輛黑色自小客車在內側車道行經時，減速往左偏移繞過床墊，但被害人在外側車道快速直行，距離床墊約2至3公尺疑有煞車仍直線撞擊該床墊。

檢方表示，政府常宣導非必要時於颱風天避免外出、減速慢行，被害人在此高度風險狀況下仍以時速80至90公里行駛，顯將自身陷於高度不可控風險中，黃女涉過失致死罪嫌證據不足，因此不起訴處分。（編輯：李淑華）1140115