京華城案柯文哲等人羈押禁見 北院通知具保人辦退保

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）京華城案被告柯文哲等4人遭羈押禁見確定，先前所繳交的保金，依法可由被告聲請發還或由法院發還。北院今天表示，承審合議庭已通知具保人提供帳號，以利辦理退保作業。

台北地方法院表示，京華城案承審合議庭日前已通知具保人提供帳號資料，以利辦理退保作業，程序上，具保人僅需提供帳號給法院即可，無須親自到法院辦理。

依照刑事訴訟法規定，撤銷羈押、再執行羈押、受不起訴處分、有罪判決確定而入監執行或因裁判而致羈押之效力消滅者，免除具保之責任；被告及具保證書或繳納保證金之第三人，得聲請退保，法院或檢察官得准其退保。

全案緣於，台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，民國113年12月底起訴在押的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲等人，全案移審台北地方法院。

北院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，威京集團主席沈慶京4000萬元交保，國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保，前台北市副市長彭振聲500萬元交保，前台北市長辦公室主任李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保）。

北院並諭知，柯文哲等人均限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

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北檢不服柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等人交保裁定，提出抗告；台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院。北院2度開庭後，改裁定柯文哲7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保，均施以電子監控。

北檢不服北院就柯文哲等人再獲交保裁定，再度提起抗告。高院再度撤銷原裁定，發回北院。北院第3度召開羈押庭，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人羈押禁見。案經柯文哲等4人提起抗告，高院駁回抗告，柯文哲等人羈押禁見確定。（編輯：張銘坤）1140115