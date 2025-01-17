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警署長慰問緝毒殉職所長遺眷 表達英勇守護敬意

2025/1/17 19:47（1/17 19:56 更新）
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警政署長張榮興（右2）17日在新北市警察局長廖訓誠（左2）陪同下，慰問因公殉職的前清水派出所所長劉宗鑫家屬，並致贈慰問金。（土城警分局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月17日
警政署長張榮興（右2）17日在新北市警察局長廖訓誠（左2）陪同下，慰問因公殉職的前清水派出所所長劉宗鑫家屬，並致贈慰問金。（土城警分局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月17日
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（中央社記者黃旭昇、趙雅敏新北17日電）警政署長張榮興今天慰問已故前清水派出所所長劉宗鑫遺孀、女兒、家屬；警方說，除致贈慰問金，也對劉宗鑫守護民眾英勇殉職的義行表達敬意。張榮興另也到市刑大慰問。

新北土城警分局前清水派出所長劉宗鑫，去年9月值勤盤查可疑車輛時，遭吸食依托咪酯的陳女駕車拖行，因公殉職。

警方今天發布新聞表示，張榮興下午由市警局長廖訓誠、土城警分局長陳建龍陪同，慰問劉宗鑫遺孀及2名幼女、劉員父母親，並致送春節慰問金，表達溫馨關懷。

張榮興說，感念劉宗鑫守護社會治安的典範，對其英勇殉職義行，表達敬意。他對家屬表示，警察是大家庭，眷屬有任何需要，都歡迎隨時提出。

張榮興並慰勉土城分局員警，肯定阻詐、打擊詐欺、緝毒、掃黑的成績。

隨後，張榮興前往新北市刑警大隊賀節慰問，表揚「斬金行動」專案有功人員，參觀詐欺防制辦公室。因案件仍繼續向上溯源追金流，大量金錢等證物尚未移送檢方，張榮興參觀證物後，要求再接再厲，一舉剷除詐團的產業鏈。

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張榮興表示，近來詐團利用虛擬貨幣和電子錢包詐騙或洗錢，警方應強化科技偵查能力追查金流，分析情資，並展現團隊橫向戰力，才能打擊詐團。

市警局長廖訓誠說，面對詐團危害社會治安，將持續強化打擊力道，結合大數據分析、科技偵查等策略，全力掃蕩不法。（編輯：林恕暉）1140117

警政署長張榮興（前左2）17日在新北市警察局長廖訓誠（前左）等人陪同下訪視新北市刑警大隊，並參觀新北「斬金行動」中查扣的贓證物。（新北市刑警大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月17日
警政署長張榮興（前左2）17日在新北市警察局長廖訓誠（前左）等人陪同下訪視新北市刑警大隊，並參觀新北「斬金行動」中查扣的贓證物。（新北市刑警大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月17日
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