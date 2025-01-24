台中男童違規穿越馬路遭車撞飛 家長挨罰500元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市太平區一名11歲李姓男童疑為拿放在對向車道機車上的麵包，橫闖馬路遭自小客車撞上倒栽蔥倒地，身上多處擦傷。警方表示，男童違規穿越馬路，依法開罰家長新台幣500元。

警方指出，台中市太平區建興路與復興街口23日傍晚1名男童橫越馬路時遭由張姓男子駕駛的小客車撞上，男童被撞飛倒地，頭部及臀部有輕微擦挫傷。警方獲報到場處理，張男經測試沒有酒精反應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依據路人表示，男童與其媽媽當時在街口採購年貨，路口寬度僅約10公尺，媽媽要求男童到對向機車的腳踏處拿麵包，男童直接橫越網狀線遭小客車撞飛，一旁民眾見狀驚呼連連，只見男童被撞飛後倒栽蔥倒地，再跑過馬路找媽媽。

太平警分局交通分隊長翁鉞勳指出，肇事路口為網狀線未繪設行人穿越道，但一旁約100公尺內有繪設行人穿越道，男童違規穿越馬路依道路交通管理處罰條例，處法定代理人500元罰鍰。（編輯：戴光育）1140124