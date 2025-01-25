國1楊梅休息站電動車超載自撞起火 已2死6傷

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（中央社記者葉臻桃園25日電）國道1號楊梅休息站今天晚間有電動車自撞分隔島後起火，車上載了2大6小，截至晚間10時30分已有2死6傷，死者包括1名孩童。警方指出，車輛有超載情形，事故原因待查。

桃園市政府消防局向媒體表示，晚間7時26分接獲報案，現場為電動車自撞分隔島後起火，火勢於8時撲滅；車內共有8人，包括2位大人和6名小孩，除了男性駕駛明顯死亡外，其餘皆送醫搶救。

消防局指出，車內8人包括駕駛、副駕駛座的2位成年男女，男子明顯死亡未送醫，女子重傷送醫搶救；後座6名小孩包括3名分別為2歲、8歲、10歲的男童，以及3名分別為2歲、6歲、10歲的女童。

消防局還說，10歲男童被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治；2歲男童被救出時已無呼吸心跳，搶救後待轉院治療中；8歲男童有2級燒燙傷，插管手術中。

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消防局提到，10歲女童被救出時意識不清，送醫搶救後待轉院治療；6歲女童有90%的3度燒燙傷，插管手術中；2歲女童意識清楚，在院治療中；以上為截至晚間10時30分的資訊。

國道警方表示，駕駛為40歲的倪姓男子，當時駕駛自小客車行駛五楊高架下匝道，因不明原因撞擊楊梅休息站車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒；現場於晚間10時8分排除，初步了解車輛有超載情形，確切事故原因待釐清。（編輯：陳彥鈞）1140125