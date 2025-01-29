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新莊電動自行車店火警 50輛車遭焚毀5人預防性送醫

2025/1/29 16:46（1/29 16:56 更新）
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新北市新莊區四維路某電動自行車專賣店29日上午發 生火警，造成約50輛電動機車及自行車遭焚毀。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月29日
新北市新莊區四維路某電動自行車專賣店29日上午發 生火警，造成約50輛電動機車及自行車遭焚毀。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月29日
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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市新莊區四維路某電動自行車專賣店今天上午發生火警，警消獲報滅火並疏散附近住戶，5人預防性送醫，造成約50輛電動機車及電動自行車遭焚毀，起火原因待查。

警消獲報，新莊四維路151巷某4樓公寓上午近8時發生火警，1樓電動自行車專賣店起火燃燒，成排的電動機車及自行車迅速引燒，一時之間濃煙瀰漫。

由於火場附近鄰近傳統市場，警消獲報不敢大意，所幸今天大年初一市場休市，消防人員布置水線灌救並疏散。

新莊警分局派遣光華派出所、交通分隊、丹鳳所及支援警力共13人到場，於周邊四維路、成德街、八德街等處交通管制及疏導，以利消防人員作業。

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警消表示，現場共疏散29人，其中5人預防性送醫，分別送往輔大醫院及部立台北醫院治療。

警消表示，火勢於8時20分撲滅，初估燃燒21輛電動機車、29輛電動自行車，以及附近1輛汽車遭火勢波及受損，燃燒面積約25平方公尺，起火原因待查。（編輯：郭諭儒）1140129

#交通分隊
#光華派出所
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