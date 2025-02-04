加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園會稽垃圾掩埋場火警 百名警消搶救中

2025/2/4 22:41（2/4 22:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市消防局4日晚間獲報指位於桃園區成功路3段的會稽垃圾掩埋場發生火警，隨即出動人車搶救，所幸火勢已在稍早控制，起火原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
桃園市消防局4日晚間獲報指位於桃園區成功路3段的會稽垃圾掩埋場發生火警，隨即出動人車搶救，所幸火勢已在稍早控制，起火原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年2月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場過去曾多次失火，今天晚間再度發生火警，出動近百名警消搶救中。桃園市政府消防局表示，接獲大量報案電話，火勢已在稍早控制，起火原因待調查。

消防局表示，晚間7時54分獲報，位於桃園區成功路三段的會稽垃圾掩埋場發生火警，燃燒建物內部回收物，無人員受傷受困，出動消防員99名、消防車38輛、救護車3輛搶救中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃園市政府環保局向媒體表示，會稽垃圾場現已不再處理生垃圾，原有堆置的垃圾也已清除，但春節期間有暫置收受資收物品；值班人員晚間發現冒煙且有火舌竄出，隨即通報消防局，起火原因不明、待調查。

會稽垃圾掩埋場已在2002年封場，僅限堆置掃街塵土、溝泥及暫置風災後清理的樹枝枯木等，2019年、2020年間曾發生火警，當時各延燒5小時、12小時後才被撲滅；2023年3月14日也曾起火、焚燒了近26小時，因臭味持續，鄰近學校及里民還被通知外出要戴口罩，同年5月17也有火警。（編輯：方沛清）1140204

#火警
#桃園市
#桃園市政府消防局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：