桃園會稽垃圾掩埋場火警 百名警消搶救中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場過去曾多次失火，今天晚間再度發生火警，出動近百名警消搶救中。桃園市政府消防局表示，接獲大量報案電話，火勢已在稍早控制，起火原因待調查。

消防局表示，晚間7時54分獲報，位於桃園區成功路三段的會稽垃圾掩埋場發生火警，燃燒建物內部回收物，無人員受傷受困，出動消防員99名、消防車38輛、救護車3輛搶救中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園市政府環保局向媒體表示，會稽垃圾場現已不再處理生垃圾，原有堆置的垃圾也已清除，但春節期間有暫置收受資收物品；值班人員晚間發現冒煙且有火舌竄出，隨即通報消防局，起火原因不明、待調查。

會稽垃圾掩埋場已在2002年封場，僅限堆置掃街塵土、溝泥及暫置風災後清理的樹枝枯木等，2019年、2020年間曾發生火警，當時各延燒5小時、12小時後才被撲滅；2023年3月14日也曾起火、焚燒了近26小時，因臭味持續，鄰近學校及里民還被通知外出要戴口罩，同年5月17也有火警。（編輯：方沛清）1140204