前宜蘭縣衛生局臨時人員詐千萬禮券 判刑6年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）宜蘭縣衛生局前臨時人員游姓男子因積欠賭債及投資失利，涉捏造不實請購單，採購禮券後轉賣牟利，詐得1769萬餘元。一、二審均依貪污罪判刑6年，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，游男於民國111年2月至9月間，因沉迷線上博奕及投資虛擬貨幣失利，急需資金償還債務，在辦理「結核病/漢生病直接觀察治療執行計畫」核銷作業時，明知應如實計算超商禮券作為個案營養品補助的數量與金額，卻利用職務之便，多次浮報或虛構請購單，藉此獲准採購禮券。

游男取得大量禮券後，透過網路轉賣給他人變現，並將部分不法所得由個人銀行帳戶再匯入超商指定帳戶，前後詐得金額達新台幣1769萬多元。後因財務吃緊無法匯款，超商發函通知衛生局付款，游男遂向法務部廉政署自首。

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一審宜蘭地方法院認為，游男符合刑法自首規定，依法減輕其刑，審酌其坦承偽造文書犯行，但對於利用職務詐取財物部分仍多所辯解，且未返還全數犯罪所得，依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物等罪判處有期徒刑6年，褫奪公權3年，未扣案犯罪所得均沒收。

案經游男上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，一審判決量刑妥適，游男上訴無理由，予以駁回。游男不服判決，上訴三審，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1140205