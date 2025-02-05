同居人與前男友疑談判遭殺 彰檢訊問相關人員

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（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化縣大村鄉賴男3日清晨疑向朱姓前女友求復合，與朱女現任同居男友李男談判，李男卻遭殺害並棄屍在圳溝內；鄰居表示，當晚有看到1名男子騎車載黑色垃圾袋外出，不知內容物為何。

彰化地方檢察署據報後，旋即指派檢察官指揮彰化縣警察局員林分局組成專案小組偵查處理中；檢方表示，目前正訊問相關人員。

村民今天表示，越南籍朱姓女子已歸化中華民國國籍，與之前的男友育有2名子女，後又和賴男生下1名3歲女童，兩人分手後，近1個月和李男同居在大村鄉民宅。

朱女鄰居說，3日晚間在朱女住處前看見1名男子，於機車後座綁著黑色大垃圾袋外出，但不清楚裡面裝什麼；4日上午有看到朱女載一些物品出去，中午左右就有警察來朱女住處拉封鎖線。

鄰居表示，朱女剛搬來約1個月，前幾天不知何故滿臉受傷，未料就發生憾事。

村長告訴媒體，李男遺體被丟在高約1.5公尺圳溝內，附近還留有血漬。朱女未有工作，獨自養3名孩童不易，平常都依靠社團、補助資助過活。

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房東說，朱女之前租的房子遭斷水斷電，透過友人介紹來租房子，因看她獨自帶3名小孩很辛苦，以每月新台幣2500元房租便宜租給她，先由李男付2個月房租。

案發時3名孩童皆於房內入睡，未目睹案件發生，目前彰化縣社會處已將他們安置。（編輯：謝雅竹）1140205