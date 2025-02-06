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林昱珉為台東縣府打詐代言 籲天下沒有白吃午餐

2025/2/6 11:39
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（中央社記者盧太城台東縣6日電）12強棒球賽台灣隊王牌先發左投林昱珉，獲邀擔任台東縣打擊詐騙代言。他說，經常提醒家人注意有關詐騙手法，也呼籲「天下沒有白吃的午餐」。

為響應內政部警政署「165打詐儀錶板」強化全民防詐意識，台東縣政府今天舉辦「投打對決、三振詐騙」防詐記者會。台東縣長饒慶鈴與警察局長蔡燕明共同主持，邀請2024世界棒球12強賽金牌投手、台東子弟林昱珉，一同宣示打擊詐騙的決心。

饒慶鈴特別提醒民眾，海外求職時務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱，也呼籲民眾平日關注「165打詐儀錶板」、新聞報導及警察局製作的反詐影片，適時更新防詐資訊，提高自我防範能力。

林昱珉表示，經常在新聞上看到詐騙集團以「高薪、輕鬆」等話術，誘騙求職者至海外工作，抵達後卻遭受威脅並被迫從事詐騙行為。他以自身為例，指出自己追逐美國職棒大聯盟夢想，實際上也是一種「海外求職」，但他深知成功無捷徑，唯有透過不斷訓練與努力才能站穩腳步。

他也提醒民眾求職時應提高警覺，不要被不實待遇所誘惑，謹記「天下沒有白吃的午餐」。

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林昱珉表示，他經常告知父母親和親友關於防詐的知識，因此親友沒有遭到詐騙。

饒慶鈴感謝林昱珉親自出席，透過知名度與自身影響推廣防詐觀念，讓大家更關注打詐，提升民眾的防詐意識。饒慶鈴也祝福林昱珉旅美期間一切順利，在職棒生涯中不斷突破，為國爭光。（編輯：謝雅竹）1140206

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