國3飆撞釀4死 遊覽車駕駛判刑3年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）遊覽車駕駛陳文貴開遊覽車行經國道3號時，因超速違規變換車道與轎車發生擦撞，釀成4死事故，一、二審均依過失致死罪判處有期徒刑3年6月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國112年10月21日上午9時許，陳文貴駕駛遊覽車行經國道3號南向263.7公里處，超速行駛，並從外側車道向內側車道偏移，與內側車道的一輛轎車發生擦撞。

事故發生後，遊覽車失控撞擊內側護欄，隨後向右偏移，再度撞上外側車道的車輛，造成4人死亡、多人受傷的重大事故。

一審雲林地方法院認為，陳文貴過去曾多次交通違規，且事故發生前一日睡眠不足，出現精神不濟及恍惚情形，理應更加謹慎，甚至應選擇不出勤，但陳文貴仍執意駕車，且行駛期間時速一度超過120公里，甚至逼近130公里，有重大過失。

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一審審酌，陳文貴犯後坦承犯行，並已與2名死者家屬達成和解，犯後態度尚可，但另2名死者家屬未能和解，參酌其犯行所生危險與損害重大，依過失致死罪判處有期徒刑3年6月。

陳文貴不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。二審認為，一審判決量刑妥適，據此駁回上訴。陳文貴再上訴三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1140207