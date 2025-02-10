彰化婦投資虛擬貨幣遭詐 警扮外送員趁面交逮車手

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）黃婦加入社群軟體投資虛擬貨幣，先後交付180萬發現無法領取獲利驚覺被詐報警，員警為逮捕詐團成員，假扮外送員，利用黃婦與詐團成員相約碰面交錢時逮捕謝姓車手送辦。

彰化縣警察局員林分局莒光派出所長鍾翊明今天接受媒體聯訪時指出，家住員林黃姓婦人，最近在社群軟體發現一個自稱穩賺不賠的虛擬貨幣投資公司，加入公司成立的平台進行投資。

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黃婦先後交付新台幣180萬元給詐騙集團成員，後來準備領取獲利時，發現領不出來，才驚覺被騙上當，報警處理；警方要求婦人跟對方聯絡相約在員林市公所交付現金，再伺機準備逮捕詐團車手。

警方指出，員警在埋伏時為防身分暴露，還穿上外送員衣服假扮外送人員，當黃婦要交付現金給車手謝男時，多名員警現身逮捕謝男；另外在謝男身上起出毒品愷他命及手機等證物，詢後依刑法詐欺等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1140210