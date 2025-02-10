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貪污115年適用國民法官法 鄭銘謙：強化教育訓練

2025/2/10 17:11（2/10 18:23 更新）
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法務部10日舉辦「國民法官法實施2週年」成果發表會，邀請檢察官分享工作經驗，部長鄭銘謙（右3）出席。中央社記者劉世怡攝 114年2月10日
法務部10日舉辦「國民法官法實施2週年」成果發表會，邀請檢察官分享工作經驗，部長鄭銘謙（右3）出席。中央社記者劉世怡攝 114年2月10日
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（中央社記者劉世怡台北10日電）國民法官法規定，本刑為10年以上有期徒刑之罪案件，自115年施行，例如貪污罪將交由國民法官審理，法務部長鄭銘謙今天說，已要求檢察官就擴大適用範圍作準備並強化教育訓練。

法務部次長黃謀信受訪指出，明年（115年）開始是本刑10年以上有期徒刑案件，除了少年以及毒品案外，都將適用國民法官法，相對於目前適用國民法官法案件，案件類型將更加多元及複雜，質量均改變，公訴檢察官面臨更大的挑戰，法務部會從各個領域提供教育訓練，使其在國民法官案件做更好的蒞庭，增加各方面專業技能。

法務部官員指出，本刑10年以上有期徒刑之罪，例如貪污罪、重傷害罪、殺人未遂罪等，其中貪污罪包含不少專有名詞，像是違背職務、對價或是期約，這些專有名詞，法務部將透過教育訓練，讓檢察官以更口語、更白話文的方式在法庭上論罪並說服國民法官。

國民法官法施行二周年，法務部今天下午召開成果發表會，多名檢察官分享蒞庭時如何說服國民法官去接受量刑建議，使判決更符合人民正當法律感情。

成果發表會由調法務部辦事主任檢察官王如玉主持，邀請來自北、中、南的新北地檢署檢察官郭智安、台中地檢署檢察官張凱傑、橋頭地檢署檢察官陳秉志分享蒞庭經驗，並由犯罪被害人保護協會台北分會主任王盈惇分享工作心得。

陳秉志指出，以360度環景導覽的證據呈現，帶給國民法官如臨犯罪現場的體驗，利用眼見耳聞即明瞭方式，也大幅提升國民法官證據資訊的吸收；他期待透過國民法官案件判決刑度的改變，未來進一步影響其他非國民法官法案件的判決刑度，推動司法往更貼近人民的期待。

法務部官員說，國民法官法112年1月1日施行迄今滿2年，法務部於國民法官法施行前，即安排一系列因應計畫與訓練課程，以充分準備面對全新的挑戰；國民法官法施行以來，各地檢署檢察官在偵查、公訴階段都表現亮眼。

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法務部新聞稿指出，112年1月1日至113年12月31日止，全國各地檢署起訴284件適用國民法官法案件，112年審結16件、113年審結63件。

法務部表示，依司法院113年4月發布的國民法官問卷調查結果，98%的國民法官認為檢察官提出論點與證據妥當，98.7%的國民法官認為檢察官發言妥當，100%的國民法官認為檢察官語速適當、時間掌握符合審理計畫，有99.3%的國民法官對檢察官整體表現評價為非常良好、良好。（編輯：張銘坤）1140210

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