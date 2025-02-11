北市開學日交通平順 警方加強路權和犯罪預防宣導

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）北市國中小學今天開學，警方特別增派交通崗位138處和152名警力、義交疏導交通，大致都平順；各地警分局也出動大型重機和警察大頭娃娃加強交通和犯罪預防宣導，扎根路權觀念。

為避免開學日校區周邊交通衝擊，台北市警察局特別針對轄內中小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口等，規劃交通疏導勤務，並派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，共計增派交通疏導崗位138處，動用警力149名、義交3名。

市警局交通警察大隊今天告訴中央社記者，北市開學日交通大致都平順、良好。

中正一警分局也透過新聞稿表示，為加強校園開學日周邊交通秩序及持續提升民眾交通安全觀念，除派遣警力維持周邊交通外，分局長張嘉煌率領「交通安全宣導團」及「犯罪預防宣導團」，至轄內數所國小加強交通安全及犯罪預防宣導活動。

同時，更運用臉書粉絲專頁「城中波麗士」進行開學日直播，讓民眾可即時掌握周邊路況，並加強宣導「車輛停讓行人、行人靠邊走和行走行人穿越道、路口慢看停及行人停看聽」等交通安全宣導內容。

中正二警分局也說，為迎接開學日，特別總動員於轄內各國中小學加強巡邏及交通疏導，並結合義交等協勤民力，配合校方導護志工，在學校門口建立校園安全走廊，以確保學童上、下學的安全。

此外，信義警分局除規劃護童勤務外，還特別出動警用大型重機及警察大頭娃娃，透過交通及反詐圖卡解說，讓交通安全及反詐騙觀念「1聽2掛3查證」可向下扎根，也讓學童有更深刻的認識及警覺性。

松山警分局則指出，分析去年1至11月北市兒童涉入交通事故的主要肇因，以「未依標誌、標線穿越道路」及「穿越道路未注意左右來車」最多，所以開學日特別偕同松山國小辦理宣導，持續扎根學生路權觀念，提醒大、小朋友們，過馬路應走行人穿越道，遵守號誌管制。

文山一警分局也傾全力投入交通疏導勤務，分局長許城銘率隊前往明道國小宣導交通安全態樣及防詐騙基本功，提醒民眾違規穿越馬路的風險，並強調車輛禮讓行人的必要性，以降低交通事故發生率。

中山警分局同樣前進校園保護學童上下學並宣導交通安全觀念，另派遣專責警力在轄內重要路口加強交通疏導及秩序維護，提醒民眾駕車行駛校園周邊時，應禮讓學童及行人通行，若行經行穿線未禮讓行人將處以新台幣6000元罰鍰。

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士林警分局和北投警分局同樣加強開學日宣導交通安全及識詐觀念，特別針對轄內各級學校執行交通疏導勤務，避免違規停車占用影響學童上、下車安全外，並留心學校周圍是否有獨自逗留學童，適時提供協助，讓家長們直言感到很安心。

內湖警分局特別派出警察熊和麗湖國小師長、志工通力合作，加強維護學童安全及學校周邊交通順暢，呼籲學童勿在道路奔跑、嬉戲、追逐，觀察四周車輛以確保安全，快快樂樂學習、平平安安回家。（編輯：李錫璋）1140211