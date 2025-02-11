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某媒體高層遭誤認爲車手 萬華警：銀行資料有誤

2025/2/11 15:45（2/11 15:56 更新）
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針對某媒體高層主管遭警方誤認為詐騙集團車手偵辦。台北市政府警察局萬華分局11日表示，經查為銀行端提供的ATM機台位置有誤，隨即排除該民眾涉案嫌疑，已確認涉案車手身分為43歲洪姓男子（圖），並查緝到案送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月11日
針對某媒體高層主管遭警方誤認為詐騙集團車手偵辦。台北市政府警察局萬華分局11日表示，經查為銀行端提供的ATM機台位置有誤，隨即排除該民眾涉案嫌疑，已確認涉案車手身分為43歲洪姓男子（圖），並查緝到案送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月11日
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）媒體報導指有某媒體高層主管在ATM領款，卻被警方誤認為詐騙集團車手偵辦。萬華警分局今天表示，經查為銀行端提供資料有誤，隨即排除其涉案嫌疑，並迅速查獲43歲洪姓車手送辦。

台北市警察局萬華分局今天召開記者會說明，偵查隊長詹木順表示，去年11月28日接獲警政署165派案，轄內艋舺大道有處ATM提款機於同年11月18日遭車手提領3筆詐騙款項，總計新台幣9萬元。

警方獲報後，隨即向該提款機所屬金融機構調閱提領時段的監視器影像，經過濾監視器影像查知涉案區間時段操作ATM的民眾年籍資料，並於今年1月9日電話通知，請其至轄內大理街派出所說明，該民眾否認涉案。

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為求慎重，警方依民眾陳述於今年1月10日再向相關金融機構調閱資料，以釐清事實，結果確認為銀行端所提供的ATM機台位置有誤，隨即排除該民眾涉案嫌疑。

警方再向銀行端反求實際提領ATM機台位置影像，確認涉案車手身分為43歲洪男，提領兩名被害者詐款共計約36萬元，迅速查緝到案送辦。（編輯：張銘坤）1140211

#台北市警察局萬華分局
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#萬華警分局
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