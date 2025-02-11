桃園貨櫃曳引車轉彎碰撞Ubike騎士 越南女子身亡

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市警局蘆竹分局今晚表示，蘆竹區昨天發生1起交通事故，1輛貨櫃曳引車右轉時碰撞同向騎乘YouBike的越南籍女子，女子倒地傷重送醫不治，詳細肇因待調查。

蘆竹分局蘆竹交通分隊分隊長沈見霖晚間接受媒體聯訪表示，昨天下午3時8分接獲報案，在蘆竹區新南路與忠孝東路口發生交通事故，初步調查，林姓男子駕駛貨櫃曳引車右轉時，與同向騎乘Ubike的越南籍女子（28歲）發生碰撞，導致其倒地遭大貨車輾壓，經送往醫院救治仍傷重不治。

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沈見霖指出，警方對林姓駕駛（47歲）進行酒測後酒測值為0.00mg/L，後續已調閱肇事車輛行車紀錄器及周邊監視器，以釐清事故發生原因。

蘆竹分局呼籲，車輛轉彎時務必減速慢行並注意車前及兩側有無行人或慢車，大型車輛轉彎時會產生「內輪差」現象，民眾行經路口時，應儘量遠離大型車輛，避免進入視覺死角及內輪差區域，以確保安全。（編輯：方沛清）1140211